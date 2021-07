Tóquio2020: Alejandro Valverde lidera Espanha na prova de estrada

Valverde vai competir no dia 24 de julho na corrida em linha, ao lado de Ion Izagirre, Gorka Izagirre, Omar Fraile e Jesús Herrada, no segundo dias de provas, com Izagirre na prova de contrarrelógio, em 28 de julho.



Para ‘Bala’, campeão do mundo em 2018, serão os quintos Jogos, depois de Atenas2004, Pequim2008, Londres2012 e Rio2016, e isto enquanto está atualmente a correr a Volta a França em bicicleta.



“Se pudermos conseguir uma medalha, vamos consegui-la, mas temos rivais em boa forma, muitos concentrados só neste objetivo, e será difícil chegar ao pódio”, garantiu o murciano.



Na corrida de Tóquio, estarão presentes os portugueses João Almeida, estreante, e o mais experiente Nelson Oliveira, colega de Valverde na equipa Movistar.