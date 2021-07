Tóquio2020. Alex de Minaur e Liz Cambage desfalcam Austrália

O chefe de missão australiana, Ian Chesterman, descreveu Minaur como “devastado”, já que era “o sonho do Alex representar a Austrália nos Jogos Olímpicos”, em que ia participar nos torneios de singulares e pares.



O tenista teve dois testes positivos no período de 96 horas antes da partida para o Japão, marcada para domingo, a partir de Espanha, e não tem tido contacto com nenhuns outros membros da equipa olímpica.



Desde Wimbledon que Minaur “não tem contacto que se saiba com outros jogadores”, com todos os outros australianos a testarem negativo.



Já Liz Cambage, que joga na WNBA, decidiu abdicar da participação devido à ansiedade em torno da "bolha" restritiva em que os atletas devem viver e competir durante os Jogos.



A perspetiva de não ter amigos, família, adeptos ou qualquer sistema de suporte “é honestamente assustadora”.



A jogadora de 29 anos dos Las Vegas Aces é a principal referência da equipa australiana de basquetebol, tendo ganho o bronze em Londres2012.



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este ano devido à pandemia de covid-19, realizam-se de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.