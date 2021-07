Tóquio2020: Apenas 22% dos japoneses defendem realização dos Jogos

O estudo, do instituto Ipsos, foi realizado em 28 países e mostra que 43% dos entrevistados em todo o mundo acham que a competição deve realizar-se.



A Coreia do Sul é o país com menos ‘defensores’ da realização dos Jogos Olímpicos, com apenas 14% dos inquiridos a mostrarem-se favoráveis ao evento.



A Turquia, com 71%, e a Arábia Saudita, com 66%, são os países nos quais os inquiridos são mais favoráveis à realização dos Jogos Olímpicos, no atual contexto de pandemia.



O Japão e a Coreia do Sul também figuram entre os países nos quais a população admite estar menos interessada nos Jogos, com 68% de nipónicos e 70% de sul-coreanos a assumirem o seu desinteresse.



A Bélgica, com 72%, lidera a lista de países com mais desinteresse nos Jogos, que decorrerão entre 23 de julho e 08 de agosto.



No extremo oposto, os indianos são os mais interessados (70%), à frente dos sul-africanos (59%) e dos chineses (57%).



A sondagem envolveu um universo de 19.510 pessoas, de 28 países, e decorreu entre 21 de maio e 04 de junho.