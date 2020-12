Tóquio2020. Atletas vão realizar testes à covid a cada quatro dias

O plano, que foi trabalhado pelo governo nipónico e pelo comité organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, prevê que cada visitante que chegue ao Japão realize um teste 72 horas antes da partida e outro à chegada ao país.



As medidas divulgadas não obrigam os visitantes a cumprir uma quarentena de duas semanas e não definem a política a adotar sobre a utilização de uma futura vacina.



As autoridades japonesas tencionam obrigar os visitantes a instalarem nos seus telemóveis uma aplicação que controla o número de infeções e monitoriza os contactos com pessoas infetadas.



Além de prever que os atletas se submetam a testes a cada quatro ou cinco dias, o plano inclui a realização de testes à chegada à aldeia olímpica e em alguns locais de competição, antes e depois das provas, mesmo que não sejam visíveis quaisquer sintomas.



Caso um atleta acuse positivo para o novo coronavírus, deverá de imediato ser realizada nova análise para garantir que não se trata de um falso positivo.



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que deverão contar com a participação de cerca de 11.000 atletas, vão realizar-se entre 23 de julho e 8 de agosto do próximo ano, depois de terem sido adiados devido à pandemia de covid-19.