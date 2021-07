Tóquio2020. Atletismo, natação e ginástica dominam entre as 33 modalidades

O nadador norte-americano Michael Phelps, a ginasta soviética Larissa Latynina e o corredor finlandês Paavo Nurmi são os mais bem-sucedidos nas olimpíadas e nomes familiares aos amantes do desporto, mesmo que, no caso dos dois últimos, tenha passado já mais de meio século da sua glória.



Presente em cinco edições, entre Sydney2000, com um quinto lugar na única prova que disputou, aos 15 anos, e o Rio2016, Phelps, o "gigante" da natação, terminou a carreira com 23 medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze, com um total de 28 pódios, pecúlio difícil de igualar.



Nascida na Ucrânia, mas a competir pela União Soviética, Larissa Latynina somou 18 medalhas – nove de ouro, cinco de prata e quatro de bronze - entre os Jogos de Melbourne1956, Roma1960 e Tóquio1964, enquanto Paavo Nurmi amealhou nove primeiros lugares e três segundos entre Antuérpia1920, Paris1924 e Amesterdão1928.



A história do maior evento desportivo do planeta tem espaço para muitos outros, sendo que, por exemplo, o jamaicano Usain Bolt, os norte-americanos Carl Lewis, Mark Spitz e Simone Biles, ou a romena Nadia Comaneci não precisam de figurar no ‘top 3’ dos mais medalhados de sempre para conquistarem a 'imortalidade'.



Na edição de Tóquio2020 ganham importância acrescida o judo e o estreante karaté, duas modalidades promovidas pelo Japão, de onde são oriundas.



As 33 modalidades, mais cinco do que no Rio2016, incluem os estreantes surf, escalada, skate e karaté, bem como o regresso, após duas edições ausente, das equipas de basebol e softbol.



De registar ainda algumas novidades, nomeadamente a criação da variante de rua "3x3" no basquetebol, da estreia do BMX Freestyle e do Madison no ciclismo de pista, bem como a primeira vez da estafeta mista do triatlo.