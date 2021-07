Tóquio2020: Brianna McNeal continua suspensa e não defende título nas barreiras

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) rejeitou hoje o recurso apresentado pela atleta, suspensa há um mês por entrave ao processo de gestão de resultados, violando assim as regras antidoping da World Athletics, a federação mundial da modalidade.



O TAS não só confirmou a suspensão como decretou que todos os resultados obtidos no ano passado, de 13 de fevereiro a 14 de agosto são anulados, com restituição de medalhas, títulos, pontos e prémios pecuniários.



A suspensão fora anunciada em 04 de junho pela Unidade para a Integridade do Atletismo, mas a atleta recorreu e ainda conseguiu competir nas seletivas norte-americanas, dia 21, onde foi segunda, logo atrás de Keni Harrison.



O 'passaporte' para os Jogos fica assim sem efeito, com a quarta na prova a ganhar a vaga olímpica.



A atleta já tinha estado suspensa em 2017 e 2018, depois de por três vezes ter falhado o dever de comunicar a sua localização, para eventuais testes. A pena foi então leve, depois de justificar duas das faltas com a deslocação para receber um prémio e com a presença numa receção na Casa Branca.