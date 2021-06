Tóquio2020: Campeã do Mundo dos 400 metros punida dois anos por faltar a testes antidoping

A campeã do mundo dos 400 metros, Salwa Eid Naser, do Bahrain, foi suspensa pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) durante dois anos, por ter faltado a três controlos antidoping, pelo que falhará Tóquio2020.