Tóquio2020. Cancelada passagem da chama olímpica nas ruas da Tóquio

A chama deverá iniciar a sua passagem na cidade na sexta-feira e terminar o périplo em 23 de julho, dia da cerimónia de abertura dos Jogos Tóquio2020, adiados no verão passado devido à pandemia de covid-19.



Em comunicado, as autoridades locais indicam que a passagem nas ruas foi “cancelada”, à exceção das zonas isoladas do arquipélago de Ogasawara, 900 quilómetros a sul de Tóquio, e convidam os residentes a assistir, em casa, ao evento.



Desde a chegada a chama ao Japão, em março, várias cerimónias relacionadas com a sua passagem têm sido canceladas, ou alteradas.