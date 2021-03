Tóquio2020: Cerimónia de início do percurso da chama olímpica sem público

A cerimónia que marcará o início do percurso da chama olímpica no Japão, agendada para 25 de março, não terá a presença de público devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje o comité organizador dos Jogos Tóquio2020.