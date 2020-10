Tóquio2020. COI anuncia poupança de 240 milhões de euros

Após a reunião de hoje entre o Comité Executivo do COI e governantes japoneses, por videoconferência, foram divulgadas poupanças que representam cerca de 2% do orçamento total de Tóquio2020.



Uma auditoria realizada no Japão, ainda em 2019, estimava que os custos reais podiam ser o dobro da verba anunciada, com um novo estudo, da Universidade de Oxford, de setembro deste ano, a apontar estes como os Jogos de verão mais caros de sempre.



O responsável financeiro por Tóquio2020, Gakuji Ito, explicou que estes 240 milhões de euros são um cálculo sobre medidas de redução de custos "sem precedentes", após o COI, "do ponto de vista administrativo, ter sofrido muito".



O documento detalha cerca de meia centena de cortes, entre a reposição de equipamentos, a redução de placards decorativos, nas delegações convidadas de patrocinadores e outros parceiros, a redução de autocarros de serviço e a suspensão dos disfarces das mascotes oficiais, entre outras medidas que não abrangem o lado desportivo.