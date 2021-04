Tóquio2020. Confirmada constituição do K4 500 metros português para os Jogos

O quarteto designado para a prova olímpica, após a Taça de Portugal de Velocidade, disputada no fim de semana, em Montemor-o-Velho, é o mesmo que assegurou a vaga, nos Mundiais de 2019, também em Szeged, onde terminaram no sexto lugar, a 0,15 segundos das medalhas.Esta confirmação segue-se às de Fernando Pimenta para K1 1.000 metros e de Teresa Portela no K1 200. Antoine Launay assegurou a outra vaga lusa na modalidade, em K1 slalom.





Mais apuramentos em perspetiva







Ainda na velocidade, segundo a Federação Portuguesa de Canoagem (FPC), Portugal vai tentar apurar mais seis embarcações na prova de qualificação europeia, a disputar nos dias 12 e 13 de maio, em Szeged, na Hungria, onde vão também participar na Taça do Mundo, entre 14 e 16 de maio.Em comunicado, a FPC confirmou a presença nas provas húngaras de Joana Vasconcelos, em K1 500 metros, e Kevin Santos, em K1 200, assim como das embarcações femininas de K2 500 e C2 500 e masculinas de K2 1.000 e C2 1.000.A Direção Técnica Nacional decidiu atribuir uma tolerância de 5% às marcas obtidas nas provas seletivas realizadas na sexta-feira, em Montemor-o-Velho, atendendo às condições climatéricas e ao nível baixo do caudal da pista do Centro de Alto Rendimento da modalidade.”, afirmou Ricardo Machado, salientando a vontade de “engrossar” a comitiva lusa na prova húngara, num ano em que a competição foi bastante limitada pela pandemia de covid-19.

Norberto Mourão, que já assegurou a vaga paralímpica em VL2, vai também integrar a comitiva lusa, tendo em vista a participação na Taça do Mundo.