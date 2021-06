Tóquio2020: "Conquista fantástica" do refugiado congolês Dorian Keletela

“É uma conquista fantástica. Ele, como qualquer outro, está felicíssimo como se deve calcular. Tem muitas expectativas de bater o seu recorde pessoal [nos 100 metros]. (...) Esperemos que tenha muito sucesso nos Jogos”, desejou Maria Machado, coordenadora do projeto “Viver o desporto, abraçar o futuro”.



Em declarações à Lusa, a responsável nacional pelo projeto que ajudou a levar Dorian Keketela à equipa de 29 refugiados de todo o mundo em Tóquio2020 considera que este prémio vai “dar e abrir” oportunidades ao refugiado, caso ele “continue a trabalhar e a ser determinado”, pois, recorda, esta participação no Japão “só por si não lhe garante uma vida melhor”.



“A barreira da língua tem sido significativa. Agora já começa a falar português, mas não sabia uma palavra. [Ir aos Jogos] É importante, pode ajudar a abrir portas, mas que ele também possa crescer nos outros domínios”, vincou Maria Machado, destacando o valor dos “estudos”.



No acompanhamento diário aos refugiados que integram o programa percebeu que Dorian “cresceu muito como pessoa, pois aquele rapazinho que chegou a Portugal já está mais maduro e determinado”, ainda assim, insistiu que é “fundamental” uma aposta pessoal no seu crescimento em outras áreas, para poder singrar na sociedade.



“Agora falta também aplicar-se noutros setores porque, tal como os portugueses, não é fácil sobreviver ou viver só de resultados desportivos”, advertiu, sobre o menino que chegou a Portugal aos 16 anos, sem pais, vítimas de perseguição política no Congo.



O programa que o COP promove desde 2016 já envolveu entre “1.200 a 1.400 refugiados”, incluindo o afegão Farid Walizadeh, o pugilista que renasceu em Portugal depois de uma vida plena de obstáculos e que era o outro elemento designado para a equipa internacional.



Walizadeh foi novamente vítima, neste caso de um processo de qualificação cheio de azares, já que, por distintos motivos relacionados com a covid-19, se viu impossibilitado de competir no apuramento Europeu e, posteriormente, no Mundial, acabando por não o conseguir via ranking, já que fez poucas provas.



Walizadeh, tal como outros atletas de diferentes nacionalidades, continuarão, no entanto, a ser apoiados pelo Comité Olímpico Internacional (COI) e seus ramos nacionais, “com programas para a transição de carreiras e para carreiras duais, para que possam competir e estudar, valorizando-se”.



“A sua vida é um exemplo de resiliência, pelo que acredito que estará com a mesma força e motivação para Paris2024”, disse Maria Machado.



A Chefe de Missão Tegla Loroupe mostrou-se satisfeita com a composição da equipa ressalvando que “os atletas não se representam só a si próprios, nem só ao COI, mas também todos os refugiados do mundo”.