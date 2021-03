Tóquio2020. Diretor artístico dos Jogos ameaça demitir-se

A revista Shukan Bunshun revelou que Hiroshi Sasaki sugeriu, em março de 2020, antes do adiamento dos Jogos, vestir de porco a popular artista Naomi Watanabe, que se diferencia pelo excesso de peso, para a cerimónia de abertura.Em comunicado, Sasaki assumiu estar "" por esse "insulto sério" à jovem atriz e comediante.“Costumo brincar com frequência, então disse isso como algo que escapou da minha boca, com ela a vestir um lindo traje cor-de-rosa e a mostrar a língua como um 'Olympig'. Achei que isso a faria parecer encantadora, mas fui imediatamente repreendido por funcionários do sexo masculino. Sinto remorsos”, terá dito Sasaki, segundo a revista.Os comentários de Sasaki foram duramente criticados por membros da organização dos Jogos e o diretor artístico disse que ia apresentar o seu pedido de demissão.

O caso ocorre pouco mais de um mês após a renúncia de Yoshiro Mori, presidente do comité organizador Tokyo2020, cujas declarações sexistas geraram protestos globais.