Tóquio2020. Djokovic avança para as `meias` no dia do afastamento de Medvedev

Na luta pelo ‘Golden Slam’, ou seja, vencer os quatro ‘Grand Slam’ na mesma temporada e a medalha de ouro olímpica, Djokovic, líder da hierarquia mundial, bateu o tenista ‘da casa’ Kei Nishikori, por 6-2 e 6-0, marcando encontro na fase seguinte com o alemão Alexander Zverev, que se impôs ao francês Jeremy Chardy, por 6-1 e 6-4.



A outra meia-final do torneio olímpico vai colocar frente a frente Karen Khachanov, que compete sob bandeira do Comité Olímpico da Rússia, e Pablo Carreno Busta.



Hoje, o espanhol protagonizou a surpresa do dia, ao ‘atirar’ para fora do torneio o russo Medvedev, segundo da classificação mundial, impondo-se por 6-2 e 7-6 (7-5).



No torneio feminino, a suíça Belinda Bencic foi a primeira a garantir presença na final, batendo a cazaque Elena Rybakina, por 7-6 (7-2), 4-6 e 6-3, um encontro que durou quase três horas.



Bencic vai defrontar na final a checa Marketa Vondrousova, responsável pelo afastamento de Naomi Osaka, líder do ‘ranking’ mundial nos oitavos de final, que hoje derrotou a ucraniana Elina Svitolina.



A presença de Belinda Bencic na final olímpica garante à Suíça, que em Tóquio não conta com Roger Federer e Stan Wawrinka, a conquista de uma medalha no ténis, algo que acontece de forma consecutiva desde Pequim2008.



A final de pares masculinos será totalmente croata, com a dupla Marin Cilic/Ivan Dodig a defrontar os compatriotas Nicola Mekyic e Mate Tavic.