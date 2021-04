Tóquio2020. Eduardo Marques mantém-se na corrida

Com duas regatas previstas até sábado, Eduardo Marques continua a ser o melhor luso em Vilamoura, seguido do compatriota Santiago Villax Sampaio (56º), sendo que as vagas para Tóquio2020 estão cada vez mais difíceis de almejar, dada a concorrência de países favoritos como Espanha, Bélgica e Países Baixos.



A classe é, agora, liderada pelo atual vice-campeão europeu Michael Beckett, seguido do bicampeão olímpico Robert Scheidt e do espanhol Joel Rodriguez Perez, que fecha o pódio.



Na frota de prata, Rui Silveira é 73º colocado, à frente de Lourenço Mateus (75º), André Granadeiro (92º), André Ribeiro (135º), João Pontes (138º) e Gonçalo Castro Nunes (139º).



Na quarta-feira, Carolina João garantiu um lugar para Tóquio2020 na classe Laser Radial, com a amadorense a assegurar um dos dois lugares em disputa por oito seleções.



A velejadora, de 24 anos, continua a ser a melhor portuguesa, tendo subido quatro lugares (39.º), e na frota de prata Mafalda Pires de Lima subiu um posto (47º), Leonor Dutra manteve 85º lugar, tal como Federica Franchi (88º).



A vela já assegurou um quinteto para Tóquio2020, depois do 49er, em quota garantida por Jorge Lima e José Costa no campeonato do mundo classes olímpicas em Aarhus, Dinamarca, e do 470, conseguido por Diogo Costa e Pedro Costa no Campeonato do mundo 470, em Vilamoura.