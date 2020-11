Tóquio2020. Eventos de teste recomeçam em março

A maioria dos eventos de teste, que funcionam como um ensaio geral de cada desporto olímpico, já se realizou antes de março de 2020, quando foi tomada a histórica decisão de adiar o mais importante evento desportivo mundial, mas estão ainda por concluir relativamente a 18 modalidades.



Além dos testes às vertentes desportiva e organizativa, os eventos a realizar no próximo ano, maioritariamente entre abril e maio, terão uma nova componente: a avaliação da eficácia do plano de emergência para a pandemia de covid-19 adotado pela organização.



“Para a realização dos grandes eventos de testes, virão para o Japão atletas estrangeiros e (os testes) decorrerão, provavelmente, com a presença de espetadores”, revelou Yasuo Mori, vice-diretor de operações de Tóquio2020.



O público que poderá assistir será exclusivamente proveniente do Japão e ainda não está decidido o número máximo de espetadores autorizado para cada ensaio, mas Mori manifestou a firme vontade da organização nesse sentido, numa altura em que o país está a enfrentar a segunda vaga da pandemia.