Tóquio2020: Federação equestre considera "adequadas" as novas datas dos Jogos

Depois de ter considerado "benéfico" o adiamento do evento, que iria decorrer entre 24 de julho e 09 de agosto de 2020, o dirigente federativo afirmou que o período entre 23 de julho e 08 de agosto de 2021, hoje revelado pelo presidente da comissão organizadora dos Jogos, Yoshiro Mori, enquadra-se na preparação que os atletas precisam de fazer.



"Do meu ponto de vista, [as novas datas] estão muito bem, pois situam-se na mesma altura do ano. Adequam-se às necessidades da organização e dos atletas", disse, em declarações à agência Lusa.



José Elias da Costa frisou ainda que a rotina de trabalho dos cinco cavaleiros portugueses apurados para Tóquio2020 manteve-se inalterada com a mudança de datas, até porque todos eles dispõem dos cavalos e de espaço para treinar nos locais onde residem.



O desporto equestre luso vai fazer-se representar no Japão por Luciana Diniz, cavaleira qualificada para a prova individual de saltos de obstáculos, depois de participações em Londres2012 (17.º lugar) e Rio2016 (nono), e por Maria Caetano, Rodrigo Torres, João Miguel Torrão e Duarte Nogueira, que se vão estrear na prova de ensino por equipas.



A modalidade conseguiu três das 24 medalhas até hoje arrecadadas por Portugal nos Jogos Olímpicos, sempre em provas por equipas, nas edições de 1924, em Paris, de 1936, em Berlim, e de 1948, em Londres.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 142.300 são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril, registaram-se 140 mortes e 6.408 casos de infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.