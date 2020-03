Tóquio2020. Fernando Pimenta "pronto" para tudo, mas quer decisão breve

“Nós gostamos de competir. Preparamo-nos meses e anos para entrar em grandes competições como os JO e quando sentimos que há a possibilidade de não ser a data que estávamos ansiosos que chegasse claro que ficamos um pouco desanimados e confusos, porque não sabemos se serão adiados ou não”, assume o tricampeão europeu de K1 1000, lamentando os efeitos nefastos da pandemia da Covid-19.



Em declarações à Lusa, o vice-campeão olímpico em Londres2012 com Emanuel Silva, em K2 1000, mantém a preparação a solo com o seu treinador Hélio Lucas e o único cenário que não equaciona é o cancelamento do evento.



“Esperemos que nunca sejam anulados. Impensável, porque o Japão já fez o investimento todo, e não foi pequeno. Todas as equipas dos países já fizeram também grande parte do investimento, bem como os atletas”, vincou.



O campeão do Mundo de K1 1000 em 2018 assume que “o adiamento é uma grande possibilidade”, contudo recorda que cabe ao Comité Olímpico Internacional (COI) e ao comité organizador decidir, esperando que o façam ouvido os comités olímpicos nacionais e equipas médicas e, sobretudo, decidindo “o mais breve possível”.



Apesar do governo japonês já admitir o adiamento dos Jogos, o COI tem agido em sentido contrário a todos os eventos desportivos internacionais, e mantém que tomará uma decisão definitiva para somente daqui a quatro semanas.



“Para os atletas que já estão apurados é complicado, não percebemos a demora na tomada de decisão. Nós, as equipas médicas, as federações, os comités olímpicos precisamos reajustar as coisas e saber o nosso futuro”, reforçou.



Pimenta quer estar apto a competir no verão, em outubro ou em 2021, sempre num modelo “justo” para os apurados e para os que ainda o ambicionam estar.



“Dentro das limitações, tento não perder a forma. Dentro das limitações, trabalho lá fora, isolado, sem parceiros de treino. Nós e a natureza. É uma preparação mais breve e recolho-me logo em casa”, conta, revelando que tem andado por Ponte de Lime a Gerês.



Pimenta quer estar apto a responder positivamente “caso o COI mantenha as datas”, pelo que tenta tudo para “não chegar lá em má forma”.



Sejam os Jogos Olímpicos em 2020 ou para o ano, quando o canoísta já tiver 31 anos, diz que o seu único compromisso é com o “trabalho”, sendo que o sonho de voltar ao pódio “vai depender de muita coisa”.



Aos portugueses, o desejo de que se “mantenham firmes numa altura muito complicada”, apelou a que todos sigam as orientações da Direção Geral da Saúde e que valorizem a “solidariedade, sem limpar as prateleiras todas dos supermercados”.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto da covid-19 espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.



Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas. O país está em estado de emergência desde as 00h00 de quinta-feira e até às 23h59 de 02 de abril.