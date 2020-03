Tóquio2020: "Festa dos Jogos tem de ser no verão", diz federação de remo

O presidente da Federação Portuguesa de Remo (FPR) mostrou-se hoje de acordo com as novas datas definidas pelo Comité Olímpico Internacional (COI) para Tóquio2020, defendendo que "a festa dos Jogos Olímpicos tem de ser no verão".