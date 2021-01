Tóquio2020. Florida propõe receber Jogos se Japão renunciar

Numa carta dirigida ao patrão do COI, Thomas Bach, Jimmy Patronis encorajou-o "", de acordo com a missiva de Patronis divulgada "online"." do COI para a Florida "para reuniões com os responsáveis locais sobre a realização dos Jogos no 'Sunshine State'", acrescentou.Na carta, Patronis elogiou os esforços de vacinação naquele estado, a reabertura económica, os eventos desportivos que recebeu durante a pandemia da covid-19, tal o campeonato de basquetebol da NBA, bem como os parques temáticos, como o Disney World, estarem abertos a empresas.Até ao momento, a Florida contabilizou mais de 25 mil mortos devido à covid-19, numa altura em que o número de óbitos nos Estados Unidos se aproxima dos 420 mil.", adiantou.Na passada sexta-feira, o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, afastou os rumores de que o governo nipónico teria renunciado secretamente a realizar Tóquio2020.declarou Suga, numa sessão parlamentar.

Inicialmente previsto para o verão do ano passado, Tóquio2020 acabou por ser adiado para o verão deste ano, entre 23 de julho e 8 de agosto, devido à pandemia.