Tóquio2020. França na final no torneio de andebol após vencer o Egito

A França, que procura no Japão recuperar o ouro conquistado em Pequim2008 e Londres2012, entrou mal no jogo, marcando apenas um golo nos primeiros sete minutos e esteve a perder por 5-1, sentindo sérias dificuldades frente ao Egito.



A partida chegou ao intervalo com uma igualdade (13-13) e a seleção gaulesa só assumiu a liderança em definitivo com um parcial de 3-0 a cerca de 20 minutos do fim, que transformou uma igualdade (18-18) numa vantagem de três golos (21-18).



O guarda-redes francês Vincent Gerrard, com uma eficácia a rondar os 40 por cento, foi o grande responsável por segurar a vantagem frente ao Egito, que ainda reduziu para dois golos, aos 23-21, com pouco mais de cinco minutos para jogar.



A França disparou nos minutos finais para uma vantagem de quatro golos (25-21), que lhe permitiu fechar o encontro aos 27-23 e assegurar a terceira presença consecutiva na final do torneio olímpico de andebol.



A seleção gaulesa, que marcou a última década e meia o andebol mundial, com dois títulos olímpicos, quatro mundiais e três europeus, vai defrontar na final o vencedor do jogo que opõe a campeã olímpica Dinamarca à campeã europeia Espanha.