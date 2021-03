Tóquio2020. Francisco Belo consegue qualificação no lançamento do peso

Francisco Belo conseguiu esta sexta-feira a qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao atingir a marca de 21,28 metros no lançamento do peso, novo recorde nacional, nos Europeus de atletismo em pista coberta, que decorrem em Torun.