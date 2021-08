Tóquio2020. Ginasta Jade Carey chega ao ouro, antes do regresso de Simone Biles

A norte-americana tinha falhado na véspera no salto, na chamada na corrida, o que a deixou em último lugar num aparelho em que era uma das principais favoritas, mas hoje brilhou no solo.



Carey, que foi das primeiras a entrar no praticável, colocou a fasquia muito alta com o seu desempenho, assumindo-se desde logo como candidata ao título olímpico, com uma prestação de menor impacto coreográfico, mas de elevado nível acrobático.



Com o maior nível dificuldade no seu exercício (6.300) e uma execução de 8.066, entre as oito finalistas, Jade Carey somou 14.366 pontos, suficientes para a medalha de ouro, à frente da italiana Vanessa Ferrari, igualmente com um grande desempenho.



Ao som de ‘Com Te Partiró’, Ferrari, de 30 anos, alcançou, finalmente, a medalha olímpica, de prata, depois de várias presenças em Jogos e uma lesão grave no tendão de Aquiles, em 2017.



A medalha de bronze foi repartida de forma inédita na competição de ginástica nestes Jogos Olímpicos, com um empate técnico entre a russa Angelina Melnikova e a japonesa Mai Murakami, igualadas na dificuldade e execução do exercício.



Foi também um dia em que se ficou a saber que a competição feminina deverá contar na sua despedida com a ‘estrela’ Simone Biles, ausente ao longo da competição, depois de se ter retirado no seu início, por questões de saúde mental.



A Federação norte-americana anunciou que Biles vai participar na terça-feira na final olímpica de trave em Tóquio2020, depois de ter abdicado das finais do concurso completo e de três aparelhos (salto, paralelas assimétricas e solo).



Hoje, no Ginásio Ariake – que significa barco de madeira -, a competição feminina teve apenas a final de solo, enquanto em masculinos foram atribuídas as medalhas nas argolas e no salto.



Nas argolas, a dupla Yang Liu e Hao You conquistou a medalha de ouro e prata, respetivamente, num exercício em que o grego Efetherios Petrounias, com a segunda melhor execução do dia, mas menor dificuldade, foi bronze.



Em Tóquio2020, foi o primeiro título olímpico para a China na ginástica masculina, depois do bronze no solo (Xiao Ruoteng) ou por equipas no ‘all around’.



Na última final do dia, no salto masculino, o sul-coreano Jeahwan Shin sagrou-se campeão olímpico, com os mesmos pontos do russo Denis Abliazin, com o desempate a verificar-se pelo nível de dificuldade do primeiro, e a medalha de bronze foi para o arménio Artur Davtyan.



Na terça-feira termina a competição de ginástica destes Jogos, marcada pela renúncia da tetracampeã olímpica Simone Biles, que depois de um 'deslize' no primeiro dia, retirou-se do praticável, levantando o debate em torno da saúde mental dos atletas.



"Depois do erro que cometi, não queria continuar. Assim que estou no praticável sou só eu e a minha cabeça a lidarmos com demónios. Tenho de me focar na minha saúde mental. Temos de proteger as nossas mentes e os nossos corpos, não fazer apenas aquilo que o mundo quer que façamos", disse a 'estrela' da ginástica mundial.