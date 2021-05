Tóquio2020. Governo dos Estados Unidos revela apoio total à sua missão no Japão

”, vincou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, recordando que a participação decorre sempre “sob a proteção” dos Jogos Olímpicos e respeitando “os seus protocolos restritos”.Segunda-feira, cidadãos dos Estados Unidos foram desaconselhados a viajar este verão para o Japão devido aos riscos associados à pandemia da covid-19 no país que albergará os Jogos Olímpicos, de 23 de julho a 8 de agosto.”, recomendou o Departamento de Estado dos EUA, que evoca a pandemia de covid-19 de “altíssimo nível” que elevou o seu aviso de viagem ao nível máximo de alerta, à semelhança do que fez com outros países.A porta-voz do governo assumiu o aumento de casos de covid-19, que estão a pressionar o sistema de saúde nipónico, mas insistiu no rigor das regras e procedimentos específicos no país para assegurar a proteção de todos os participantes.”, disse na véspera o Departamento de Estado, que elucidou da necessidade de fazer quarentena à chegada, “independentemente de as pessoas estarem vacinados ou não”.Psaki garante que a posição dos Estados Unidos não mudou no apoio aos Jogos Olímpicos, e recordou que o país respeitou a decisão de adiar o evento um ano para 2021.