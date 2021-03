Tóquio2020. Gustavo Ribeiro certo na prova de skate

“Temos um classificado e grande capacidade de tentar pontuar mais dois atletas. Portugal é o único país Europeu com registo capaz de poder levar três elementos aos Jogos Olímpicos”, congratulou-se Paulo Ribeiro.



Em declarações à Lusa, o coordenador nacional do comité técnico do skate da Federação de Patinagem de Portugal refere que a seleção de Portugal, de quatro elementos, pode apurar mais dois, de um lote composto ainda por Gabriel Ribeiro (50.º do "ranking" mundial), do almadense Bruno Senra (65.º) e do portuense Jorge Simões (108.º).



“Vão os 20 primeiros do "ranking" mundial, sendo que há uma quota limite de três por país. O Gustavo é o terceiro da classificação e só falhará os Jogos Olímpicos por lesão”, esclarece o responsável, progenitor dos gémeos lusos mais bem posicionados internacionalmente.



As classificações serão ainda influenciadas por várias provas, destacando-se em junho o Campeonato do Mundo, em Roma, e, em maio, um evento de "valor intermédio" nos Estados Unidos - a primeira das sete etapas da nova Liga Pro Skate, a decorrer em maio no Porto, também contribui para a corrida a Tóquio2020.



A título de exemplo, e face ao limite de três vagas por país, no atual "top 50" saem nove lugares dos Estados Unidos, cinco do Brasil, dois do Japão e um do Canadá, pelo que a 50.ª posição de Gabriel se traduz na 33.ª, quando as vagas olímpicas são para os 20 primeiros.



O “contributo técnico e organizativo” do arquiteto Paulo Ribeiro como coordenador nacional do comité técnico do skate da FPP visa levar a modalidade a “atingir outro patamar” competitivo bem como “chegar a mais jovens”.