Tóquio2020: Gustavo Ribeiro está orgulhoso do apuramento e já pensa na medalha

A qualificação, hoje confirmada pelo Comité Olímpico de Portugal (COP), surgiu via ‘ranking’ de apuramento e coloca o jovem de 20 anos na estreia olímpica da modalidade, tendo ‘engrossado’ a missão portuguesa para 69 atletas, espalhados por 14 modalidades diferentes.



“Nunca na vida pensei que o skate pudesse integrar o programa olímpico. Quando foi confirmado, foi sempre um dos meus maiores objetivos, entrar nos Jogos e até mesmo conseguir uma medalha. Agora, o próximo foco é ganhar uma medalha”, afirmou, em declarações à Lusa.



Uma luxação num ombro deixou-o de fora do Campeonato do Mundo, última prova de qualificação para Tóquio2020, mas a folga no ‘ranking’ permitiu-lhe recuperar por completo de uma queda, em 22 de maio, no Dew Tour, nos Estados Unidos.



“Fiquei triste por não arranjar mais pontos e não poder conseguir qualificar-me em primeiro ou segundo. [Mas] é um grande orgulho estar na primeira vez do skate nos Jogos a representar Portugal”, atirou.



Quanto a esse objetivo, que não esconde, de conquistar uma medalha, admitiu ainda assim que será “uma grande batalha”, numa competição que juntará “os melhores skaters do mundo e em que qualquer um pode ganhar”.



“Ando a trabalhar muito no duro, é um objetivo que quero. Quando meto uma meta na cabeça, só paro quanto a atingir. Estou confiante e acredito que consiga ganhar uma medalha”, comentou.



O skater abordou ainda a importância da estreia da modalidade no programa olímpico, uma “grande oportunidade de crescimento”, para que possa deixar de “ser vista como um desporto de vândalos”.



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este verão devido à pandemia de covid-19, vão realizar-se entre 23 de julho e 08 de agosto.