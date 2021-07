Tóquio2020. Imperador Naruhito declara abertos Jogos da XXXII Olimpíada

“Declaro abertos os Jogos”, disse Naruhito, entre a Cerimónia de Abertura, no Estádio Nacional, perante bancadas vazias e apenas com oficiais e jornalistas presentes, devido aos constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19.



A bandeira olímpica já tinha sido hasteada, além de ecoado o hino olímpico, seguido do juramento olímpico, lido por Ryota Yamagata (atletismo) e Kasumi Ishikawa (ténis de mesa), representantes de todos os atletas, e de discursos da presidente dos Jogos, Seiko Hashimoto, e do presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão ser disputados entre hoje e 8 de agosto, após o adiamento em um ano devido à pandemia de covid-19.