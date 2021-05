Tóquio2020. Japão prolonga estado de emergência às portas dos Jogos

"Embora o número de infeções esteja a diminuir em Tóquio e Osaka, a situação global permanece precária", advertiu o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga.



"O nível geral (de infeções) continua muito elevado. Nesta situação, acreditamos que é necessário alargar o estado de emergência", sublinhou o ministro responsável pela pasta ligada à covid-19, Yasutoshi Nishimura.



A prorrogação do estado de emergência, até 20 de junho, vai ser formalizada ao início da noite, horário local, e incluí 10 das 47 áreas administrativas do Japão, incluindo Tóquio, segundo fontes governamentais.



Este estado de emergência decreta apenas, como medidas restritivas, o encerramento de bares e restaurantes às 20h00 e a proibição da venda de álcool.



O governo japonês está a ser criticado pelos problemas no programa de vacinação, nomeadamente a demora do processo, e pela insistência em manter a realização dos Jogos Olímpicos (23 de julho a 8 de agosto), que representam um fator de risco de contágios, com a chegada de milhares de atletas, oficiais e jornalistas de todo o mundo.



Na quarta-feira, o jornal japonês Asahi, parceiro oficial dos Jogos Olímpicos, apelou ao cancelamento do evento, que descreveu como uma "ameaça à saúde".



O diário Asahi também acusou o Comité Olímpico Internacional (COI) de ser “egoísta”, uma vez que o vice-presidente do COI, John Coates, anunciou, na semana passada, que os Jogos iriam prosseguir mesmo que Tóquio permanecesse em estado de emergência durante o evento.