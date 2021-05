Tóquio2020. Joana Vasconcelos falha apuramento em K1 500

A canoísta natural de Vila Nova de Gaia terminou a regata em 01.56,90 minutos, a 0,74 segundos da vencedora, a espanhola Isabel Contreras, que, tal como a croata Anamaria Govorcinovic, terceira classificada, em 1.56,70, assegurou uma vaga em Tóquio2020.



Joana Vasconcelos volta a falhar a presença olímpica, depois de ter estado presente em Londres2012 e sido sexta classificada nas provas de K2 500, com Beatriz Gomes, e K4 500 metros, com Helena Rodrigues, Beatriz Gomes e Teresa Portela.



Portugal tem já garantidas as participações Fernando Pimenta em K1 1.000 metros, Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela em K4 500 e Teresa Portela em K1 200, nas provas de canoagem de velocidade em Toquio2020, e de Antoine Laynay, em slalom.



Ainda hoje, Portugal vai tentar assegurar vagas olímpicas em quatro provas, com Kevin Santos em K1 200, Francisca Laia e Sara Sotero em K2 500, Marco Apura e Bruno Afonso em C2 1.000 e Inês Penetra e Beatriz Lamas em C2 500.



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão realizar-se de 23 de julho a 08 de agosto de 2021, depois de terem sido adiados devido à pandemia de covid-19.