Tóquio2020. Jogos avançam em Japão carregado de incertezas

Quando a capital do Japão venceu o processo de candidatura a acolher a 32.ª edição dos Jogos de verão, esperava distar 124 anos dos primeiros Jogos, que arrancaram em 6 de abril de 1896, mas a pandemia de covid-19 acabou por empurrar o evento para uma data redonda.Há um ano, o evento estava já adiado, trazendo alívio e preocupação em doses iguais a milhares de atletas – dos já apurados, a verem caminhos fechados para afinar a forma, e por apurar, com oportunidades "tapadas" – e outros envolvidos no movimento olímpico.Mesmo ressalvando, assim como o Comité Organizador, que não é condição obrigatória para a participação, esta vacinação tem sido encorajada, com o COI a pedir aos comités nacionais para que façam esse pedido junto dos Governos de cada país.





Precaução e desconfiança





Esse foi o mesmo mês em que o presidente do COI, Thomas Bach, anunciou a compra de vacinas Sinovac, que a China disponibilizou, doando duas doses por cada uma para atletas, mas, em Portugal, ainda nada foi anunciado.A decorrer num país desconfiado, a marcha da tocha olímpica já se iniciou, com o governador de Ozaka, cidade que chama atravessou, a criticar o percurso, dada a situação pandémica, em novo sinal da pouca aceitação do certame naquele país.Esta será a única modalidade coletiva com Portugal presente, mesmo que haja expectativa de apuramento para dezenas de outros atletas, que enfrentam, a pouco mais de três meses do arranque, uma corrida contra o tempo, complicada com vários adiamentos de torneios e provas pontuáveis para ranking no início de 2021.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19, vão decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto, enquanto os Paralímpicos devem disputar-se entre 24 de agosto e 5 de setembro.