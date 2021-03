Tóquio2020. Jogos terão equilíbrio na igualdade de género

O Comité Olímpico Internacional (COI) e o Comité Paralímpico Internacional (IPC) aproveitaram a celebração do Dia Internacional da Mulher para reiterar o compromisso de fazer dos Jogos Tóquio2020, que decorrerão no próximo verão, “”.De acordo com um comunicado do COI, “”, devido à quota imposta pelo organismo.O COI e o Comité Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020 asseguram também que estão previstos 18 eventos mistos na competição olímpica, o que indica uma duplicação em relação aos Jogos Rio2016.Nos Jogos Paralímpicos, pelo menos 40,5% dos atletas serão do sexo feminino, o que segundo o IPC “equivale a ter 1.782 mulheres em competição”, um número superior em mais de 100, em relação aos Jogos Rio2016, onde competiram 1.671.“A cerca de quatro meses dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, o movimento olímpico prepara-se para um novo passo no seu esforço para criar um mundo desportivo com igualdade de género. Serão os primeiros Jogos Olímpicos com equilíbrio de género da história”, disse.

“Em menos de uma década, teremos aumentado o número de mulheres a competir em Jogos Paralímpicos em, pelo menos, 18,7% em relação a Londres2012. Apesar do progresso, vamos continuar a trabalhar arduamente para aumentar a participação feminina e alcançar a igualdade de género”, concluiu.