Tóquio2020. José Paulo Lopes alcança mínimos nos 800 metros livres

O nadador do Sporting de Braga, de 20 anos, venceu a segunda manga das eliminatórias em 07.52,81 minutos, melhorando em mais de 10 segundos o recorde nacional, assegurando uma vaga nos Jogos, cuja marca de qualificação estava fixada em 07.54,31, e a presença na final dos Europeus, que vai ser disputada no sábado.



José Paulo Lopes aumentou para seis o número de nadadores lusos com marcas de qualificação para Tóquio2020, juntando-se a Gabriel Lopes e Alexis Santos, ambos nos 200 metros estilos, a Tamila Holub e Diana Durães, ambas nos 1.500 metros livres, e a Ana Catarina Monteiro, nos 200 metros mariposa.