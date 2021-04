Tóquio2020: Judoca Telma Monteiro sobe no `ranking` à boleia do título europeu

Telma Monteiro somou mais 700 pontos com o triunfo nos Europeus de judo, e apesar de ter descartado os pontos alcançados com a conquista da medalha de prata nos Europeus de Praga, e quando apenas uma competição podia contar, foi suficiente para subir.



A judoca, que em Lisboa chegou à sua 15.ª medalha em igual número de Europeus e à sexta de ouro na competição continental, ultrapassou no ‘ranking’ a húngara Hedvig Karakas, judoca que a tinha vencido na final de Praga.



O ‘ranking’ de -57 kg é liderado pelas judocas canadianas Christa Deguchi e Jessica Klimkait, mas apenas uma poderá estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, face aos critérios de elegibilidade.



Os Europeus de judo de Lisboa, que decorreram entre sexta-feira e domingo, proporcionaram também uma subida na corrida aos Jogos a Bárbara Timo, que já estava em zona elegível em -70 kg, mas que subiu dois lugares (12.ª) com a medalha de bronze.



O também medalhado João Crisóstomo, com um surpreendente terceiro lugar nos -66 kg, subiu nove posições na sua categoria, ocupando agora a 54.ª posição, enquanto Rochele Nunes, bronze em +78 kg, manteve o 11.º posto (oitava cabeça de série), tendo em conta que também tinha sido bronze nos Europeus em novembro.



Entre os restantes judocas em zona elegível, Catarina Costa (-48 kg) manteve a oitava posição, Joana Ramos (-52 kg), derrotada ao segundo combate em Lisboa, caiu dois lugares (23.ª, 17.ª no apuramento), e o campeão mundial Jorge Fonseca (-100 kg) desceu para sexto posto, ao ser sétimo em Lisboa.



Em contrapartida, Anri Egutidze, derrotado no combate pelo bronze e quinto classificado, subiu ao 20.º lugar (14.º no apuramento direto).



A qualificação no judo para os Jogos Olímpicos tem duas competições fundamentais até ao fecho do apuramento, em 28 de junho, o Grand Slam de Kazan, de 05 a 07 de maio, e os Mundiais em Budapeste, entre 06 e 13 de junho.