Tóquio2020. Maratona de Hamburgo corre-se nos Países Baixos

Enschede está localizada na parte leste dos Países Baixos, a poucos quilómetros da fronteira com a Alemanha, e vai receber a prova em 18 de abril.



“Estamos muitos felizes com esta escolha. Agradecemos às autoridades holandesas a confiança e vamos agora trabalhar em conjunto para que tudo corra bem, com as devidas medidas de segurança e higiene”, disse o diretor da maratona, Frank Thaleiser.



A maratona de Hamburgo é uma das últimas possibilidades de qualificação para os próximos Jogos Olímpicos, que foram adiados em um ano, devido à pandemia, e vão decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto. O prazo limite é de 31 de maio.



O queniano Eliud Kipchoge, atual recordista mundial e campeão olímpico, será um dos cerca de 70 participantes.