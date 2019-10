Tóquio2020. Maratona e marcha podem mudar de local

A maratona e as provas de marcha dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 podem vir a ser disputadas em Sapporo, a cerca de 800 quilómetros a norte da capital do Japão, anunciou o Comité Olímpico Internacional (COI)

Em comunicado, o COI disse que está a planear a mudança para Sapporo, a cidade que acolheu os Jogos de Inverno em 1972, por ter, na altura dos Jogos, "menos cinco ou seis graus celsius do que em Tóquio, que é 800 quilómetros mais a sul".



"Estes planos fazem parte de uma alargada série de medidas que estão já a ser tomadas por Tóquio2020, em acordo com o COI e as Federações Internacionais para mitigar os efeitos da temperatura", lê-se no comunicado.



A mudança das provas de 5.000 metros ou superiores para as sessões noturnas e da maratona e da marcha para mais cedo são algumas das medidas que já estão a ser implementadas, após recomendações da comissão médica do COI.



"A saúde e bem-estar dos atletas estão sempre no topo das nossas preocupações. (...) Os Jogos Olímpicos são a plataforma em que os atletas podem ter uma prestação única na carreira e estas medidas asseguram que eles podem ter as condições para o fazer", afirmou o presidente do COI, Thomas Bach.





Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão realizar-se de 24 de julho a 9 de agosto de 2020.