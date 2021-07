Tóquio2020. Marcos Freitas cai ante líder mundial e termina em nono no ténis de mesa

O português Marcos Freitas terminou esta terça-feira a sua participação no torneio de singulares de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 no nono lugar, depois de ter perdido frente ao líder do ranking mundial, o chinês Fan Zhendong (4-1).