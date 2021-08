Tóquio2020. Marroquino El Bakkali interrompe `reinado` queniano nos obstáculos

O marroquino Soufiane El Bakkali conquistou esta segunda-feira a medalha de ouro dos 3.000 metros obstáculos dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, prova em que os quenianos, dominadores tradicionais, não foram além do terceiro lugar.