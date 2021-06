Tóquio2020: Nelson Oliveira "orgulhoso" e a abraçar a "enorme responsabilidade"

“Sinto-me bastante bem, era um objetivo delineado desde 2019. Estou orgulhoso por mais uma vez estar nos Jogos Olímpicos, é bom sinal, de que as coisas estão no caminho certo. É uma enorme responsabilidade, mas estou bastante feliz”, comentou o ciclista da equipa espanhola Movistar.



O especialista no contrarrelógio vai tornar-se, aos 32 anos, no primeiro corredor português a estar em três edições de Jogos Olímpicos, depois de ter disputado as provas de fundo e os ‘cronos’ em Londres2012 e no Rio2016, tendo como melhor resultado o sétimo lugar no exercício individual no Brasil.



Para a capital do Japão, “o objetivo seria melhorar o resultado do Rio2016”, mas nunca se pode “deixar de sonhar com uma medalha”. “É bastante difícil, mas lá estaremos”, completou.



A principal dificuldade, reconheceu, será “o clima, para todos”, mas afirmou estar já a trabalhar no sentido de se preparar para a aclimatação às condições na zona metropolitana de Tóquio.



A equipa de ciclismo de estrada integra ainda João Almeida (Deceuninck-QuickStep), que o ciclista de Anadia vê como “um dos melhores ciclistas portugueses”.



“É jovem, será uma experiência nova para ele, mas já tem alguma maturidade para estar nos Jogos. Os resultados falam por si. Vai fazer uns bons Jogos”, atirou, reiterando a confiança em que tanto na prova de fundo como no ‘crono’ possam conseguir “bons resultados”.



O ano de 2021 tem sido de resultados de relevo para o corredor de Vilarinho do Bairro (Anadia), na sexta época na equipa espanhola, e que, depois de ter tido problemas com os treinos, devido à covid-19, recuperou as forças para “uma excelente sucessão de resultados”, como descreveu, e uma boa Volta a Itália, a última prova que completou, no 27.º lugar final e com várias ‘exibições’ em fugas.



Antes, foi segundo na Volta à Comunidade Valenciana, o seu melhor resultado de sempre na geral de uma prova por etapas, e nono na Volta às Astúrias.



João Almeida e Nelson Oliveira vão alinhar nas duas provas de ciclismo de estrada, a de fundo, no primeiro dia dos Jogos Tóquio2020, em 24 de julho, e a de contrarrelógio, no dia 28.



Maria Martins e Raquel Queirós, ambas de 21 anos, também vão iniciar-se em competições olímpicas, na primeira presença lusa em ciclismo de pista, na competição de omnium, e na estreia feminina em BTT, na prova de XCO.



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este verão devido à pandemia de covid-19, vão realizar-se entre 23 de julho e 08 de agosto.