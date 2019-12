Tóquio2020. Obras no traçado da maratona rondam os seis milhões de euros

As autoridades da cidade de Saporo, no norte do Japão, estimam que o custo de reparação das estradas para receber as competições de marcha e as maratonas dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 rondará os seis milhões de euros.