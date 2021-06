Tóquio2020. Organização e voluntários começam a ser vacinados

O programa de vacinação foi alargado a todos os que possam estar em contacto com desportistas estrangeiros, depois de os atletas japoneses já terem sido vacinados.



O Comité Olímpico Internacional (COI) doou doses de vacinas da Pfizer/BioNTech suficientes para cerca de 40 mil pessoas, entre as quais se incluem funcionários dos aeroportos, jornalistas locais e árbitros, numa remessa paralela à campanha de vacinação nacional no Japão.



O processo de vacinação tem acelerado no país, que conta com cerca de 6% da população imunizada, tendo em vista a persuasão dos locais de que o maior evento internacional desde o início da pandemia vai ser seguro.



Os Jogos Olímpicos, adiados um ano devido à pandemia de covid-19, vão decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto.