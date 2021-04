Tóquio2020. Paulo Pereira aponta seleção de andebol às medalhas

”, afirmou o selecionador luso, em declarações reproduzidas pela Federação de Andebol de Portugal (FAP).A seleção portuguesa, que conseguiu a inédita qualificação para uma modalidade coletiva de pavilhão, vai defrontar Dinamarca, campeã olímpica em 2016 e do mundo em 2019 e 2021, Suécia, vice-campeã mundial, Japão, Egito e Bahrain, no Grupo B do torneio de andebol masculino.”, explicou Paulo Jorge Pereira.A fase de grupos vai ser disputada entre 24 de julho e 1 de agosto, avançando os quatro melhores colocados para os quartos de final, marcados para 3 de agosto, seguindo-se meias-finais e final, em 5 e 7 de agosto, respetivamente.Portugal tem um histórico de embates negativo frente a Dinamarca, três derrotas nos jogos já disputados, Suécia, um triunfo, no Europeu de 2020, contra três desaires, e Egito, um empate e uma derrota, tendo vencido o Japão no único encontro entre as duas seleções.”, realçou Paulo Jorge Pereira, apontando como prioridade a qualificação para o Europeu de 2022, no final de abril e no início de maio.”, concluiu.Na qualificação para o campeonato continental, para o qual avançam diretamente os dois primeiros colocados de cada um dos grupos, Portugal lidera o Grupo 4, com seis pontos, mais dois do que a Islândia, e vai encerrar esta qualificação com a visita a Israel, em 28 de abril, e a receção à Lituânia, no dia 2 de maio.

Portugal alcançou o inédito apuramento para Tóquio2020 ao ganhar por 29-28 à vice-campeã olímpica França, na derradeira jornada do torneio de qualificação europeia, em Montpellier, com um golo nos últimos segundos do jogo marcado pelo central Rui Silva.