Tóquio2020. Pedro Portela admite "ansiedade" que passará mal “o árbitro apite”

“É fundamental entrar bem, mas vamos ter que correr muito e estar ao nosso melhor nível para vencer o Egito”, disse o ponta Pedro Portela, de 31 anos, o segundo jogador luso com mais internacionalizações dos que se encontram no Japão (106).



Pedro Portela, em declarações via Zoom, a partir de Tóquio, considerou a seleção do Egito “muito forte”, que “joga em contra-ataque”, mas a equipa lusa “conhece os seus pontos fracos e vai conseguir ultrapassar os obstáculos e vencer”.



Portela lamentou ainda a lesão do colega Alexandre Cavalcanti, que contraiu uma entorse a escassos dias do início do torneio, considerando que irá “fazer muita falta”, mas que também por ele a seleção irá “tentar ganhar jogo a jogo”.



“Ele [Alexandre Cavalcanti] pode contar com todo o nosso apoio”, referiu Pedro Portela, considerando “triste perder um colega de equipa a dias do início da competição”, mas assinalando que a seleção “fará tudo para superar a sua falta nos jogos que se avizinham”.



Pedro Portela acrescentou que os jogadores que integram a seleção já estão completamente adaptados a Tóquio, após as dificuldades sentidas a vários níveis nos primeiros dias, e que estão preparados para começar a competir.



O jogador dos franceses do Tremblay apontou ainda a “experiência única de conviver com a elite do desporto mundial na aldeia olímpica” de Tóquio2020, cruzando-se com atletas das mais variadas modalidades, que só costuma ver na televisão.



“Só podemos andar na aldeia olímpica e sair para ir para aos treinos, sempre respeitando as normas de segurança, porque um [atleta infetado] pode afetar todos, pelo que temos que ter muito cuidado”, disse.



Portugal, inserido no Grupo B, inicia no sábado o torneio olímpico, frente ao Egito, defrontando depois Bahrain (26 de julho), Suécia (28), Dinamarca (30) e o anfitrião Japão (01 de agosto). Passam aos quartos de final os quatro primeiros de cada grupo.



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão decorrer entre sexta-feira e 08 de agosto, após o adiamento em um ano devido à pandemia de covid-19.