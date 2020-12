Tóquio2020. Percurso da maratona dá três voltas a Sapporo

A corrida, cujo percurso final foi tornado público, será composta por três voltas, com passagem sobre o rio Toyohira, com as duas últimas a repetirem parte do trajeto da primeira passagem, que será mais longa.



Um evento de teste da maratona, uma das provas mais importantes do torneio olímpico, será realizado em 5 de maio, para avaliar as condições do percurso, que começa e acaba no parque Odori, localizado no centro da cidade de Sapporo.



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que deverão contar com a participação de cerca de 11.000 atletas, vão realizar-se entre 23 de julho e 8 de agosto do próximo ano, depois de terem sido adiados por um ano, devido à pandemia de covid-19.