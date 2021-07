Tóquio2020: Peter Sagan falha Jogos após operação ao joelho

Aquele organismo e a Federação eslovaca de ciclismo confirmaram que o melhor ciclista nacional não conseguirá recuperar a tempo de participar na prova de fundo dos Jogos Olímpicos, agendada para 24 de julho.



O sete vezes vencedor da classificação por pontos da Volta a França foi operado ao joelho direito, lesionado na queda que sofreu na terceira etapa da 108.ª edição da prova, revelou na segunda-feira a sua equipa, a Bora-hansgrohe.



O eslovaco de 31 anos caiu no ‘sprint’ da terceira etapa, ao ser derrubado pelo australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), e abandonou a corrida na passada quinta-feira, tendo como melhor resultado nesta edição dois quintos lugares, na quarta e sexta tiradas.



“Fizemos os possíveis no local, durante o Tour, mas nem o tratamento com antibióticos evitou a infeção. A única opção era parar e remover a bursa cirurgicamente. Felizmente, foi só uma infeção superficial e a articulação do joelho não foi afetada”, explicou o médico da Bora-hansgrohe, Christopher Edler.



Igualmente citado pela equipa, o campeão do mundo em 2015, 2016 e 2017 assinalou as suas melhoras.



“Já me sinto muito melhor e tudo está a correr bem agora”, rematou o recordista de triunfos da classificação da regularidade da Volta a França (2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012).



Quando abandonou a Volta a França, antes do início da 12.ª etapa, Sagan referiu que iria tentar estar no seu melhor em Tóquio2020, onde regressaria às provas de estrada, depois de no Rio2016 ter apostado no ‘cross-country’ olímpico (XCO).