Tóquio2020 poderá ter três novas provas de natação

A incorporação de três novas provas pode conduzir a uma nona jornada nas piscinas olímpicas de Tóquio2020, mais uma do que no Rio2016.



De acordo com a fonte, essa jornada suplementar seria dedicada às finais das estafetas mistas, 1500 metros femininos e 800 metros masculinos.



"É um desejo da difusora olímpica OBS, porque a natação tem ótimas audiências", acrescentou a fonte.



A incorporação das três novas provas deve ser discutida na próxima reunião da comissão executiva do Comité Olímpico Internacional (COI), marcada para 09 de junho, em Lausana (Suíça).