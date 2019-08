Tóquio2020: Portugal apura equipa de Ensino

Lusa Comentários 20 Ago, 2019, 19:08 | Outras Modalidades

Em Roterdão, a equipa lusa foi oitava classificada, mas conseguiu um dos três lugares que ainda estavam em aberto para os Jogos.

Maria Caetano, montando Coroado, conseguiu 72,329% de pontuação e garantiu o direito de voltar para a prova individual, tal como Rodrigo Torres, com Fogoso (71,786%). Regressam para o Grande Prémio especial, que se realiza na próxima quinta-feira e consagrará os medalhados individuais.

Completaram a equipa lusa João Miguel Torrão, com Equador (68,991) e Duarte Nogueira, Beirão (67,531).

A Alemanha, liderada pela campeã individual em título Isabelle Werth, confirmou o favoritismo e venceu com 244,969%, seguida pela Holanda (230,140) e Suécia (229,923). Portugal, em oitavo, somou 213,106 e ficou com uma das três vagas olímpicas ainda em disputa - as outras foram para Dinamarca, no quinto lugar, e Irlanda, no sétimo.