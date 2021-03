Tóquio2020: Portugal vence Tunísia e fica a uma vitória do apuramento

O primeiro obstáculo luso rumo ao inédito apuramento olímpico foi superado com uma boa exibição, numa partida que começou com um minuto de silêncio em homenagem a Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto que morreu em 26 de fevereiro na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.

Portugal liderou desde o início do encontro, chegou ao intervalo a vencer por 15-11 e, na segunda parte, abriu para uma vantagem de sete golos, aos 22-15, que confirmou no final (34-27), depois da reação tunisina, que encurtou para quatro aos 26-22.

Duas exclusões, de Luís Frade e Daymaro Salina, fizeram ecoar os alarmes lusos no aspeto defensivo, aliado a um 'apagão' ofensivo de seis minutos, tendo disso tirado partido a seleção tunisina para encurtar a diferença (8-5).



A seleção portuguesa chegou ao intervalo a vencer por 15-11, beneficiando de algum desacerto da Tunísia na conversão dos livres de sete metros (falhou três), e na segunda parte, com dois golos seguidos, elevou a vantagem para seis (17-11).



A controlar e a gerir o esforço dos seus jogadores, o selecionador Paulo Pereira operou algumas experiências, defensivas e ofensivas, e viu o rendimento da equipa traduzir-se em golos, dilatando a vantagem para sete, aos 22-15.



Na parte final do encontro, Portugal assistiu ainda a uma reação tunisina, que encurtou a diferença para quatro golos, aos 26-22, com um parcial de três seguidos, e viu o guarda-redes Manuel Gaspar impedir que a vantagem lusa fosse ainda mais diluída.



Num jogo que teve uma parte final incaracterística, com golo cá, golo lá, com Portugal voltou a chamar a si o controlo da partida e terminou com a reposição dos sete golos de vantagem, aos 34-27.



No sábado, a seleção portuguesa defronta a Croácia, que ainda hoje mede forças com a anfitriã França, num duelo entre dois países que já conquistaram o ouro olímpico, com o objetivo de vencer o segundo jogo e assim ficar mais perto de Tóquio2020.



Jogo no Sud de France Arena, Montpellier.



Tunísia – Portugal, 27-34.



Ao intervalo: 11-15.



Sob a arbitragem da dupla Arthur Brunner e Morad Salah, da Suíça, as equipas alinharam e marcaram com os seguintes jogadores:



- Tunísia (27): Medhi Sedri Harbaoui (gr), Ghassen Toumi (1), Ramzi Majdoub, Mhoamed Amine Darmoul (3), Amine Bannour (4), Ghazi Ben Ghali (1), Yousef Maaref (4), Oussama Boughanmi (5), Ryadh Souid (1), Wael Mzoughi (1), Issam Rzig (1), Islem Jbeli (3), Mohamed Jilani Maaref, Anouar Bem Abdallah (3), Ousamma Jaziri e Marouen Maggaiz (gr).



Treinador: Sami Saidi.



- Portugal (34): Gustavo Capdeville (gr), Pedro Portela (2), Fábio Magalhães (1), Daymaro Salina (3), Luís Frade (1), André Gomes (7), Diogo Branquinho (1), Rui Silva (1), Leonel Fernandes (3), António Areia (3), Alexandre Cavalcanti (3), Miguel Martins (3), Victor Iturriza (3), Belone Moreira (3), Tiago Rocha e Manuel Gaspar (gr).



Treinador: Paulo Pereira.



Marcha do marcador: 2-4 (05 minutos), 3-8 (10), 5-8 (15), 6-11 (20), 9-13 (25), 11-15 (intervalo), 14-18 (35), 16-22 (40), 17-25 (45), 21-26 (50), 25-29 (55) e 27-34 (final).



Assistência: ausência de espectadores devido à pandemia de covid-19.