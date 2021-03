Tóquio2020. Presidente do COI pede a Portugal que vacine atletas

Em comunicado, o COP deu conta de que Thomas Bach se dirigiu a Marcelo Rebelo de Sousa “no sentido de solicitar a sua ação junto do Governo, de modo a que a Missão Olímpica aos Jogos Olímpicos Tóquio2020 possa ser previamente vacinada contra a covid-19”.





“Embora a vacinação não seja um requisito obrigatório, o COI tem trabalhado em proximidade com os Comités Olímpicos Nacionais para que as suas equipas possam ser vacinadas, de acordo com as orientações e prioridades nacionais, antes de viajarem para Tóquio, pelo que Thomas Bach enfatiza tratar-se de uma medida de segurança sanitária e também um sinal de solidariedade em relação às demais delegações participantes nos Jogos Olímpicos”, acrescentou o COP.

Este pedido de Bach reitera o apelo já feito pelo COP às autoridades de saúde e ao Governo.Em 19 de fevereiro, o chefe de missão de Portugal a Tóquio2020, Marco Alves, disse ainda aguardar uma resposta sobre a possibilidade de vacinar as cerca de duas centenas de pessoas da comitiva lusa, salientando que a abertura à proposta, "", tendo sido pedido um número de pessoas que estaria envolvido.Em 22 de janeiro, o secretário-geral do COP disse à Lusa que a questão foi levantada junto da Direção-Geral da Saúde e de Francisco Ramos, então coordenador do plano de vacinação contra a covid-19, entretanto substituído por Henrique Gouveia e Melo.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para o período entre 23 de julho e 08 de agosto de 2021, devido à pandemia de covid-19.