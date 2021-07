Tóquio2020. Recorde olímpico dos 100 metros costas femininos cai quatro vezes em dois dias

Smith nadou os 100 metros em 57,86 segundos, retirando duas centésimas à melhor marca olímpica fixada no domingo pela australiana Kaylee McKeown nas eliminatórias da prova, no Centro Aquático de Tóquio.



A norte-americana recuperou um recorde que foi seu durante apenas três minutos na véspera, dia em que a marca caiu três vezes no espaço de seis minutos.



No domingo, McKeown, a atual recordista mundial, não quis ficar atrás das suas principais adversárias pelo ouro – que tinham superado o recorde olímpico pouco tempo antes - e fixou um novo mínimo dos Jogos, com 57,88 segundos.



A canadiana Kylie Masse foi a primeira a bater a anterior marca, de 58,23 segundos, que pertencia à australiana Emily Seebohm desde Londres2012, ao vencer a quarta série das eliminatórias em 58,17.



O recorde da atual campeã do mundo durou apenas três minutos, já que na série seguinte, Regan Smith, antiga recordista mundial, tornou-se a primeira a baixar dos 58 segundos em Jogos Olímpicos, ao nadar a distância em 57,96.



O recorde do mundo foi estabelecido por McKeown em 13 de junho nos 57,45 segundos.