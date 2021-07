Tóquio2020. Rússia vence `all around` masculino na ginástica artística

Depois de três vitórias da China e duas do Japão, o conjunto da representação russa voltou a conquistar o título por equipas, 25 anos depois da última vitória, em Atlanta1996.



Num concurso muito equilibrado, a vitória do Comité Olímpico da Rússia apenas foi confirmada no último exercício, terminando com 262,500 pontos, à frente do Japão (262,397), campeão olímpico no Rio2016, e da China (261,894).